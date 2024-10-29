Hatay'da düzenlenen "Cumhuriyet Panayırı" etkinliklerle tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat 2023'teki afetten etkilenen kentte düzenlenen etkinlikler kapsamında 3 gün boyunca çocuk tiyatroları, söyleşiler, VR deneyim alanları etkinlikleri ve atölye çalışmaları yapıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Cumhuriyet Payanırı" son gün etkinlikleriyle tamamlandı.

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