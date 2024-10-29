Hatay'da "Cumhuriyet Bisiklet Turu" düzenlendi

İsalı Mahallesi'nde bir araya gelen dernek üyeleri ve doğaseverler, İstiklal Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'na kadar 5 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Erzin İki Gün İki Teker Spor Kulübü tarafından Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla "Cumhuriyet Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

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