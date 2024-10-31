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        Hatay'da dereye düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Defne ilçesinde dereye düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 18:56 Güncelleme: 31.10.2024 - 19:02
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        Hatay'da dereye düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Defne ilçesinde dereye düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Seymen D. idaresindeki 01 RE 899 plakalı hafif ticari araç, Antakya-Samandağ yolu Orhanlı mevkisinde dereye düştü.

        Kazada, sürücü Seymen D. ile Seyhan D. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yaralıları dereden çıkardı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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