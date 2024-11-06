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        Hatay'da 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın çıkan 3 katlı binada mahsur kalıp dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 16:50 Güncelleme: 06.11.2024 - 16:54
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        Hatay'da 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın çıkan 3 katlı binada mahsur kalıp dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kurtderesi Mahallesi'ndeki bir binanın çatı katında inşaat çalışması yapılırken yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangında, binada mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince yangın merdiveniyle kurtarıldı.

        Dumandan etkilendikleri belirlenen 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Çatı katındaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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