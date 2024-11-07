İstanbul Sanayi Odası heyeti Hatay'da ziyaretlerde bulundu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, beraberindeki meclis üyeleriyle 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bahçıvan ve beraberindekiler, ilk olarak merkez Antakya ilçesinde İSO meclis üyelerince kurulan 1000 konteynerlik İSO Yaşam Kenti'ne ziyarette bulundu.

Burada depremzedelerle bir araya gelen heyet, onlarla sohbet etti.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, burada yaptığı konuşmada, depremin ilk dakikalarından itibaren afet bölgesine yardım ulaştırmak için çabaladıklarını belirtti.

Bölgeye ilk aşamada jeneratör, battaniye, kıyafet ve gıda gibi malzemeleri ulaştırdıklarını hatırlatan Bahçıvan, depremzedelerin barınma konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak için de şu an bulundukları 1000 konteynerlik yaşam alanını oluşturduklarını söyledi. Bahçıvan, yaşam alanın oluşturulmasında katkıda bulunan sanayi odası üyesi sanayicilere ve diğer bağışçılara teşekkür etti. Depremzedelerin bir an önce kalıcı konutlara geçmesi temennisinde bulunan Bahçıvan, "Devletimiz, yine milletimizle el ele bu derin ızdırabı kökten çözebilme noktasındaki kalıcı konutları adım adım geliştiriyor ama tabii hasar, zarar büyük. Ümit ediyoruz ki olabildiğince en kısa zamanda, bu geçici misafirlikten kalıcı konutlara inşallah değerli vatandaşlarımız, kıymetli kardeşlerimiz en kısa zamanda geçecekler." diye konuştu.

Bahçıvan, deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizdi. AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen de yaşanan afetin büyüklüğüne dikkati çekerek sonrasındaki dayanışmanın önemini anlattı. Şu ana kadar 130 bin kalıcı konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Taşdelen, "Yıl sonuna kadar 200 bin kalıcı konutu teslim etmeyi hedefliyoruz." dedi. Daha sonra Bahçıvan ve beraberindekiler, depremden etkilenen kentte şehir turu attı. Ardından Bahçıvan ve beraberindekiler, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek Başkan Levent Hakkı Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya geldi.