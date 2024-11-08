Hatay'da başıboş yaralı katır tedaviye alındı
Hatay'ın Belen ilçesinde başıboş yaralı katır tedaviye alındı.
Hatay'ın Belen ilçesinde başıboş yaralı katır tedaviye alındı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mehmet Öntürk'ün sosyal medya hesabına Atik Yaylası'nda başıboş yaralı bir katır olduğu ihbarı geldi.
Öntürk'ün talimatıyla Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, katırı bularak veteriner eşliğinde ilk tedavisini yaptı.
Bir ayağının kırık olduğu tespit edilen katır, tedavisinin devamı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.