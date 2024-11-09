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        İmamoğlu'nun, Hatay Valisi ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na yönelik sözlerine cevap

        Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Bugün biz buraya geldik diye şehrin Valisi de Büyükşehir Belediye Başkanı da izne çıktı" şeklindeki sözlerine Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ten cevap geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 22:18 Güncelleme: 09.11.2024 - 22:18
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        İmamoğlu'nun, Hatay Valisi ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na yönelik sözlerine cevap
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        Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Bugün biz buraya geldik diye şehrin Valisi de Büyükşehir Belediye Başkanı da izne çıktı" şeklindeki sözlerine Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ten cevap geldi.

        Masatlı, İmamoğlu'nun, "Bugün biz buraya geldik diye şehrin Valisi de Büyükşehir Belediye Başkanı da izne çıktı" şeklindeki sözleri üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herkesin kendi işine bakması gerektiğini belirtti.

        "Bölgeye ara sıra siyaset yapmak ve deprem turisti olarak gelen bir zat, bugün şahsıma yönelik yalan ve yanlış ifadelerde bulunmuştur." ifadesini kullanan Vali Masatlı, şunları kaydetti:

        "6 Şubat 2023'te yaşadığımız asırların felaketinden bu yana, gece gündüz demeden sahada aktif çalışan bir idareci olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Şahsi meselemdir.' diyerek bizlere emanet ettiği kadim şehrimiz Hatay'ımıza büyük bir onur ve kararlılıkla hizmet etmekteyim. Aziz milletimiz, kimin hangi koşullarda kaçamak işler yaptığını ve sorumluluklarından kaçtığını çok iyi bilmektedir. Depremin ilk günlerinden itibaren bu güzel şehrin her karış toprağına emeğini katan biri olarak, yalan ve iftiralarla, halkımızı galeyana getirip provoke ederek siyasi çıkar elde etmeye çalışanların bu şehre hiçbir katkısı olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını hatırlatmak isterim. Bu arada depremin ilk günlerinde Hatay'da Koordinatör Valiliğim sırasında 112 Deprem Koordinasyon Merkezine bir deprem turisti olarak gelen bu zat ile görüşen Vali de bendim. Milletimizin bizden beklentisi nettir ve bu doğrultuda sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin aksine, bizler görevimizin başındayız. Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırma mücadelemizden ve kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Herkes kendi işine baksın."

        Masatlı, gününü kentteki inşa ve imar çalışmalarını takip ederek geçirdiğini anlatarak, bunlarla ilgili detaylar ve fotoğraflar da paylaştı.

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de sosyal medya hesabından bugün Atakaş Hatayspor'un Mersin'de Gaziantep FK ile karşılaştığı Süper Lig maçını takip ettiğini belirterek, "Ekrem İmamoğlu Bey beni kendinizle karıştırdınız zannediyorum. Ne Roma ne Paris ne Londra ne de dünyanın farklı bir yerinde bambaşka gündemler peşindeyim. Hatayspor'umuzun maçını hemşehrilerimle izledim. Gecem gündüzümle Hatay'ımdayım." paylaşımında bulundu.

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