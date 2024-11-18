Hatay'da yağmur suyu giderinde mahsur kalan köpek yavrularını itfaiye ekipleri kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yağmur suyu giderinde mahsur kalan köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yağmur suyu giderinde mahsur kalan köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Deniz Mahallesi'ndeki yağmur suyu giderinde köpek yavrularının mahsur kaldığı ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, yağmur suyu giderinde mahsur kalan 5 yavru köpeği çıkardı.
Yavru köpekler, kurtarıldıktan sonra Hatay Büyükşehir Belediyesine ait barınağa bırakıldı.
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