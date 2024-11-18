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        Hatay'da yağmur suyu giderinde mahsur kalan köpek yavrularını itfaiye ekipleri kurtarıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde yağmur suyu giderinde mahsur kalan köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 21:46 Güncelleme: 18.11.2024 - 21:51
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        Hatay'da yağmur suyu giderinde mahsur kalan köpek yavrularını itfaiye ekipleri kurtarıldı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde yağmur suyu giderinde mahsur kalan köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Deniz Mahallesi'ndeki yağmur suyu giderinde köpek yavrularının mahsur kaldığı ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, yağmur suyu giderinde mahsur kalan 5 yavru köpeği çıkardı.

        Yavru köpekler, kurtarıldıktan sonra Hatay Büyükşehir Belediyesine ait barınağa bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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