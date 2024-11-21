Dörtyol'da polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi yaptı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip, Çaylı Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, hatalı park ve yaya geçidi kuralları hakkında uyarıda bulundu.
Kask kullanmayan bazı motosiklet sürücülerine ise ceza yazıldı.
Denetimde ayrıca bazı araç sürücülerinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü de yapıldı.
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