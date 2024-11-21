Dörtyol'da polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı

Denetimde ayrıca bazı araç sürücülerinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü de yapıldı.

Kask kullanmayan bazı motosiklet sürücülerine ise ceza yazıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi yaptı.

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