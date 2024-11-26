Hatay'da kuyuya düşen kişi kurtarıldı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kuyuya düşen kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kuyuya düşen kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Zülüflühan Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen kişi, dengesini kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin halat yardımıyla kuyudan çıkardığı yaralı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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