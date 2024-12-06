İskenderun'da engeliler etkinlikte bir araya geldi

İskenderun Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Akça, her bireyin bir engelli adayı olduğunu belirterek, engellilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

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