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        İskenderun'da engeliler etkinlikte bir araya geldi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, engelli bireyler düzenlenen etkinlikte buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 15:43 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:46
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        İskenderun'da engeliler etkinlikte bir araya geldi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, engelli bireyler düzenlenen etkinlikte buluştu.

        Halk Eğitimi Merkezi ilçe Müdürlüğünce, İskenderun Belediyesi Engelsiz Atölyesi'nde etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte, pastacılık kursunda hazırlanan ürünler, engelli bireyler tarafından süslendi.

        İskenderun Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Akça, her bireyin bir engelli adayı olduğunu belirterek, engellilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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