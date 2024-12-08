Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 01:23 Güncelleme: 08.12.2024 - 01:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Yeniyurt Mahallesi'nde sahildeki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muhalifler Humus'ta
        Muhalifler Humus'ta
        Muhalifler Şam'a girmeye başladı
        Muhalifler Şam'a girmeye başladı
        Kartal derbide hayata döndü!
        Kartal derbide hayata döndü!
        Trump, Zelenskiy ile görüştü
        Trump, Zelenskiy ile görüştü
        Fenerbahçe'nin tarihi serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin tarihi serisi bitti!
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Suriye'de çöküşün şifreleri
        Suriye'de çöküşün şifreleri
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        "Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım!"
        "Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım!"
        Mourinho: Biz daha iyiydik!
        Mourinho: Biz daha iyiydik!
        Suriye: Şam'ı ele geçiremeyecekler
        Suriye: Şam'ı ele geçiremeyecekler
        Notre Dame Katedrali açıldı
        Notre Dame Katedrali açıldı
        Putin: Oreşnik Belarus'a teslim edilebilir
        Putin: Oreşnik Belarus'a teslim edilebilir
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        "Bu görüntüler düzmecedir"
        "Bu görüntüler düzmecedir"
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!

        Benzer Haberler

        Hatay Valisi Masatlı, Antakya'da yapımı süren deprem konutlarını inceledi
        Hatay Valisi Masatlı, Antakya'da yapımı süren deprem konutlarını inceledi
        Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
        Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
        Hatay'da hayırseverin desteğiyle yapılan cami ibadete açıldı
        Hatay'da hayırseverin desteğiyle yapılan cami ibadete açıldı
        İskenderun'da engeliler etkinlikte bir araya geldi
        İskenderun'da engeliler etkinlikte bir araya geldi
        Ülkesine dönen Suriyeliden Türkiye'ye 'teşekkür'
        Ülkesine dönen Suriyeliden Türkiye'ye 'teşekkür'
        Belen'de tır ile otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Belen'de tır ile otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı