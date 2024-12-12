Hatay'da hakkında kayıp başvurusu yaptığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

S.K'nin kaybolduğu ihbarını yapan ve konuyla ilgili bir televizyon programına katılan Gökhan K. hakkında gözaltı kararı verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 22 Ocak 2023'te S.K'nin kızı S.K'den uzun zamandır haber alamadığıyla ilgili müracaatı üzerine başlatılan çalışmalar sürdürüldü.

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