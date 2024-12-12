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        Hatay'da hakkında kayıp başvurusu yaptığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında kayıp başvurusu yaptığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 14:12 Güncelleme: 12.12.2024 - 14:12
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        Hatay'da hakkında kayıp başvurusu yaptığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında kayıp başvurusu yaptığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 22 Ocak 2023'te S.K'nin kızı S.K'den uzun zamandır haber alamadığıyla ilgili müracaatı üzerine başlatılan çalışmalar sürdürüldü.

        Soruşturma kapsamında Gökhan K'nin, 20 Ekim 2014'te İskenderun Şehit Haydar Polis Merkezi Amirliğine giderek S.K'nin kayıp olduğuyla ilgili müracaatının bulunduğu tespit edildi.

        Çalışmalar çerçevesinde S.K'nin öldürülme ve maaşlarının çekilme ihtimalini değerlendiren ekipler, soruşturmayı genişletti.

        S.K'nin kaybolduğu ihbarını yapan ve konuyla ilgili bir televizyon programına katılan Gökhan K. hakkında gözaltı kararı verildi.

        Gökhan K, kayıp başvurusu yaptığı S.K'yi öldürdüğü iddiasıyla televizyon programında gözaltına alındı.

        İskenderun ilçesine getirilen Gökhan K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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