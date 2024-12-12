Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 195 kilogram nargile tütünü ve 16 elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzin ilçelerinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yaptı.

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