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        Ülkelerine dönen Suriyeli çocuklara süt dağıtmak için Ankara'dan Hatay'a geldi

        LALE KÖKLÜ - Ankaralı 50 yaşındaki Savaş Demirel, oto kurtarma aracıyla Ankara'dan Hatay'a gelerek ülkelerine dönmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'nda sıra bekleyen çocuklara sıcak süt, gözleme, su ve ayran dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 14:53 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:11
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        Ülkelerine dönen Suriyeli çocuklara süt dağıtmak için Ankara'dan Hatay'a geldi
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        LALE KÖKLÜ - Ankaralı 50 yaşındaki Savaş Demirel, oto kurtarma aracıyla Ankara'dan Hatay'a gelerek ülkelerine dönmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'nda sıra bekleyen çocuklara sıcak süt, gözleme, su ve ayran dağıttı.

        Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor.

        Televizyon kanallarındaki haber bültenlerinde izlediği Suriyeli çocuklardan etkilenen Demirel, yakınlarının da desteğiyle kolilerce gözleme yaptırıp oto kurtarma aracına yüklediği süt, su ve ayranı Hatay'a getirdi.

        Yaklaşık 750 kilometre yol kateden Demirel, 11 saatte Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na ulaştı.

        Yanında getirdiği yiyecek ve içecekleri sınırda konuşlanan Türk Kızılaya teslim eden Demirel, piknik tüpü üzerinde tencerede ısıttığı sütü de sınırdan geçmek için bekleyen çocuklara dağıttı.

        Savaş Demirel, AA muhabirine, emekli olduktan sonra memleketi Ankara'nın Akyurt ilçesinde oto kurtarma işi yaptığını söyledi.

        Suriyelilerin ülkesine dönüşünü televizyondaki haberlerden takip ettiğini ve gümrükte bekleyen çocukların kendisini etkilediğini anlatan Demirel, şöyle konuştu:

        "Benim de 3 çocuğum ve 3 torunum var. Onları görünce vicdanım devreye girdi, aracımla Ankara'dan kalkıp buraya geldim. Benim için hani orman yanıyormuş da karınca ağzında bir damla suyla gidiyormuş ya o misal, en azından safım belli olsun ama gücüm bu kadar oldu. Keşke arabam dolu gelseydim. Elimden geldiği kadar eş dostun yardımıyla 500-600 su, bir o kadar ayran, bir de televizyonda çocukları görünce biraz da süt getireyim dedim. Aklıma bu fikir geldi, süt getirdim."

        - "İnşallah ev sahipliğimizi unutmazlar"

        Demirel, başta eşi ve çocukları olmak üzere mahallesindeki herkesin bu yardıma katkıda bulunduğunu ifade etti.

        Savaş ilk başladığında da Hatay'a gelerek Suriyelilere ilaç ulaştırdığını belirten Demirel, şunları kaydetti:

        "O zaman da eczanelerden ilaç toplayarak gelmiştim. O zamandan beri vicdan yaptım, elimden geldiği kadar yine imkanım olsun yine gelirim. Ülkesine huzurla dönen Suriyelilere sağlıklı bir yaşam diliyorum. Temennim, biz onları misafir ettik, inşallah ev sahipliğimizi unutmazlar, hayırlara vesile olurlar."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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