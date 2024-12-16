Ülkelerine dönen Suriyeli çocuklara süt dağıtmak için Ankara'dan Hatay'a geldi

LALE KÖKLÜ - Ankaralı 50 yaşındaki Savaş Demirel, oto kurtarma aracıyla Ankara'dan Hatay'a gelerek ülkelerine dönmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'nda sıra bekleyen çocuklara sıcak süt, gözleme, su ve ayran dağıttı.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor.

Televizyon kanallarındaki haber bültenlerinde izlediği Suriyeli çocuklardan etkilenen Demirel, yakınlarının da desteğiyle kolilerce gözleme yaptırıp oto kurtarma aracına yüklediği süt, su ve ayranı Hatay'a getirdi.

Suriyelilerin ülkesine dönüşünü televizyondaki haberlerden takip ettiğini ve gümrükte bekleyen çocukların kendisini etkilediğini anlatan Demirel, şöyle konuştu:

"Benim de 3 çocuğum ve 3 torunum var. Onları görünce vicdanım devreye girdi, aracımla Ankara'dan kalkıp buraya geldim. Benim için hani orman yanıyormuş da karınca ağzında bir damla suyla gidiyormuş ya o misal, en azından safım belli olsun ama gücüm bu kadar oldu. Keşke arabam dolu gelseydim. Elimden geldiği kadar eş dostun yardımıyla 500-600 su, bir o kadar ayran, bir de televizyonda çocukları görünce biraz da süt getireyim dedim. Aklıma bu fikir geldi, süt getirdim."