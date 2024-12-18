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        Hatay'da okul sporları yüzme turnuvası gerçekleştirildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde okul sporları yüzme turnuvası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 10:59 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:59
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        Hatay'da okul sporları yüzme turnuvası gerçekleştirildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde okul sporları yüzme turnuvası yapıldı.

        İskenderun Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen turnuvaya 15-18 yaş arası 100 sporcu katıldı.

        Yarışma sonunda derece giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, törende yaptığı konuşmada, seçmelerde başarılı olan sporcuların bölge turnuvasına katılacağını söyledi.

        Gündel, sporculara başarılar dileyerek, turnuvanın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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