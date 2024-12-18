Hatay'da okul sporları yüzme turnuvası gerçekleştirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde okul sporları yüzme turnuvası yapıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde okul sporları yüzme turnuvası yapıldı.
İskenderun Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen turnuvaya 15-18 yaş arası 100 sporcu katıldı.
Yarışma sonunda derece giren sporculara madalya ve kupaları verildi.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, törende yaptığı konuşmada, seçmelerde başarılı olan sporcuların bölge turnuvasına katılacağını söyledi.
Gündel, sporculara başarılar dileyerek, turnuvanın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
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