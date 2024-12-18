Hatay'da okul sporları yüzme turnuvası gerçekleştirildi

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, törende yaptığı konuşmada, seçmelerde başarılı olan sporcuların bölge turnuvasına katılacağını söyledi.

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