Belen'de "Yöresel Lezzet Festivali" başladı
Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen "Yöresel Lezzet Festivali" başladı.
Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen "Yöresel Lezzet Festivali" başladı.
Belen Belediyesince Doğa Park Düğün Salonu'da organize edilen festivalde, çeşitli kentlerin mutfak kültürünü tanıtan yemekler sergilendi.
Stantları gezen ziyaretçiler, yöresel lezzetleri tattı, ürünleri inceledi.
Festivalin açılışına Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Gül, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever, AK Parti Belen İlçe Başkanı Abdullah Önder ve MHP İlçe Başkanı Seyfullah Gürbüz katıldı.
Yöresel yiyecek ve ürünlerin sergilendiği festival, 31 Aralık'ta sona erecek.
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