Hatay'da Ahbap Derneğinin desteğiyle sörf eğitim merkezi yapılacak

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sörf eğitim merkezi yapımı için Valilik ve Ahbap Derneği arasında protokol imzalandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen öğrencilerin eğitim ve sosyal hayatına destek olmak amacıyla inşası planlanan Kapısuyu Sörf Eğitim Merkezi için Vali Mustafa Masatlı ve Ahbap Derneğinin kurucusu şarkıcı Haluk Levent arasında protokol imzalandı.