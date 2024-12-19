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        Hatay'da Ahbap Derneğinin desteğiyle sörf eğitim merkezi yapılacak

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sörf eğitim merkezi yapımı için Valilik ve Ahbap Derneği arasında protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 23:05 Güncelleme: 19.12.2024 - 23:09
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        Hatay'da Ahbap Derneğinin desteğiyle sörf eğitim merkezi yapılacak
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sörf eğitim merkezi yapımı için Valilik ve Ahbap Derneği arasında protokol imzalandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen öğrencilerin eğitim ve sosyal hayatına destek olmak amacıyla inşası planlanan Kapısuyu Sörf Eğitim Merkezi için Vali Mustafa Masatlı ve Ahbap Derneğinin kurucusu şarkıcı Haluk Levent arasında protokol imzalandı.

        Merkezin kentin turizm potansiyelini yükselterek ekonomik ve sosyal gelişimine de katkı sağlaması da hedefleniyor.

        Paylaşımda görüşlerine yer verilen Vali Masatlı, gençlere spor yapma ve yeni beceriler edinme fırsatı sunacak sörf eğitim merkezinin hayırlı olmasını diledi.

        Masatlı, desteklerinden dolayı Ahbap Derneği gönüllülerine de teşekkür etti.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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