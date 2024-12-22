Hatay'da Ortodoks Kilisesi'nde geleneksel Noel hediyeleri dağıtıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde çocuklara geleneksel Noel hediyeleri dağıtıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde çocuklara geleneksel Noel hediyeleri dağıtıldı.
Çocuklardan oluşan koronun ilahi dinletisi sunduğu etkinlikte Noel Baba kostümlü kişi, çocuklara geleneksel Noel hediyeleri dağıttı.
Anne ve babalarıyla kiliseye gelen çocuklar, kendilerine özel hazırlanan hediyelerini aldı.
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