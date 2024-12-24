Hatay'da beton mikserinin otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasında
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde beton mikserinin otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde beton mikserinin otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Antakya-İskenderun yolunun Habib-i Neccar Kavşağı mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen beton mikseri, önünde seyreden Türker Özkaya idaresindeki 34 RN 5762 plakalı otomobile çarptı.
Beton mikseri, çarpmanın ardından bir süre otomobili sürükledi.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, beton mikserinin çarptığı otomobili sürüklemesi yer alıyor.
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