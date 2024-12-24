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        Hatay'da beton mikserinin otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasında

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde beton mikserinin otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:21
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        Hatay'da beton mikserinin otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasında
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde beton mikserinin otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Antakya-İskenderun yolunun Habib-i Neccar Kavşağı mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen beton mikseri, önünde seyreden Türker Özkaya idaresindeki 34 RN 5762 plakalı otomobile çarptı.

        Beton mikseri, çarpmanın ardından bir süre otomobili sürükledi.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, beton mikserinin çarptığı otomobili sürüklemesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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