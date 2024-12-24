Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

        Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 12:53 Güncelleme: 24.12.2024 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

        Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınanlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

        Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

        Buraya konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor. Gümrük işlemleri tamamlananlar, Suriye'ye geçiş yapıyor.

        Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıyor, ikramda bulunuyor.

        İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de Suriyelilere eşyalarını taşımalarında yardımcı oluyor.

        - "Türkiye'de tanıdığımız herkese çok teşekkür ederim"

        Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerden Hazal Halid (16), gazetecilere, 12 yılın ardından memleketi Şam'a gideceğini söyledi.

        Henüz 4 yaşındayken iç savaş yüzünden Türkiye'ye sığındığını belirten Halid, şöyle konuştu:

        "Türkiye'de tanıdığımız herkese çok teşekkür ederim, hepsi çok iyi insanlar, burada bir aile gibiydik. Türkiye çok güzel bir ülke, çok yardımsever ve misafirperver, burada çok güzel günler geçirdik. Aslında buradan ayrılmak çok karışık bir duygu, burada büyüdük ve buradaki kültüre alıştık, Suriye'ye gidince biraz değişik olacak ama ülkemize de alışacağız."

        Ahmed Almari (16) de Türkiye'de öğrendiği kuaförlüğü ülkesinde de sürdüreceğini anlattı.

        Küçük yaşta geldiği Türkiye'den ayrılmanın zor olduğunu dile getiren Almari, "Şu an değişik duygular içerisindeyim. Suriye'deki akrabalarımın hepsini tanıyacağım, dedem hariç amca ve dayılarım olmak üzere hiçbir akrabamızı tanımıyorum, gideceğim hepsiyle tanışacağım. Babamın anlattığı kadarıyla kalabalık ve güzel bir akraba çevremiz var. İstanbul'da yaşadık, güzel ve çok sevdiğim bir şehir. Bütün arkadaşlarım Türk'tü, hepsiyle de güzel anılar geçirdim." diye konuştu.

        Almari, kendilerine kapılarını açan Türk milletine teşekkür etti.

        Suriyelilerden 37 yaşındaki Mahmud el Hammud da yaklaşık 12 yıldır Türkiye'de bulunduğunu ve memleketi Hama'ya gideceğini anlatarak, "Sınıra yakın alanda binamız var, binanın inşaatını yapacağız. Türkiye'ye bu süreçte çok teşekkür ederiz, bizlere destek çıktılar, kardeş oldular. Bizler de her zaman Türkiye'ye destek olacağız." ifadesini kullandı.

        Türkiye'ye 2 yaşında gelen ve şu anda 13 yaşına giren Aylin Halid de ülkesine gideceği için çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

        Ülkesinde akrabalarını göreceğini belirten Halid, "Bir yandan da üzgünüm; Türkiye'de arkadaşlarımdan ayrıldım, onları da çok seviyordum." dedi.

        Halid, öğrendiği Türkçe'yi geliştirerek tercüman olmak istediğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Teğmenler için karar günü 16 Ocak
        Teğmenler için karar günü 16 Ocak
        Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
        Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
        Okan Buruk başarıya doymadı!
        Okan Buruk başarıya doymadı!
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"

        Benzer Haberler

        TIR, çarptığı otomobili 150 metre sürükledi; o anlar kamerada
        TIR, çarptığı otomobili 150 metre sürükledi; o anlar kamerada
        Hatay'da beton mikserinin otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasında
        Hatay'da beton mikserinin otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasında
        Altınözü'nde sis etkili oldu
        Altınözü'nde sis etkili oldu
        İskenderun Teknik Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Mehmet Duruel göreve baş...
        İskenderun Teknik Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Mehmet Duruel göreve baş...
        Hatay'da aranan 2 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
        Hatay'da aranan 2 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
        Hatay'da yeni yıl öncesi iş yerleri denetlendi
        Hatay'da yeni yıl öncesi iş yerleri denetlendi