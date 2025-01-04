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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 16:52 Güncelleme: 04.01.2025 - 16:52
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Adem, programı kapsamında partisinin ilçe başkanlığına ve Reyhanlı Ziraat Odası'na ziyarette bulundu.

        Ardından bir süt üreticisini ve zeytinyağı fabrikasını ziyaret eden Adem, buralarda üreticilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

        Reyhanlı Barajı'nda da incelemelerde bulunan Adem, barajın bendinin ve setinin yapılmadığını öne sürdü.

        Konuyla ilgili eleştirilerde bulunan Adem, barajın bir önce bitirilmesi ve suyla doldurulması gerektiğini söyledi.

        Daha sonra Suriye sınırındaki mahalleleri gezen Adem, ilçedeki bir havuç fabrikasını da ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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