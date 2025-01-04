CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Adem, programı kapsamında partisinin ilçe başkanlığına ve Reyhanlı Ziraat Odası'na ziyarette bulundu.

Ardından bir süt üreticisini ve zeytinyağı fabrikasını ziyaret eden Adem, buralarda üreticilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.