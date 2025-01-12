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        Hatay'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 17:11 Güncelleme: 12.01.2025 - 17:17
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        Hatay'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Büyükdere Mahallesi'ndeki ağaçta bir kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi.

        İtfaiye aracının merdiveniyle ağaca çıkan ekip, kediyi kurtardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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