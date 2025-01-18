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        Hatay'da otoyolu kapatarak motosikletle yarışan 24 kişiye para cezası kesildi

        Hatay'da, otoyolu trafiğe kapatarak motosikletle yarış yapan 24 kişiye 523 bin 664 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 12:42 Güncelleme: 18.01.2025 - 12:42
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        Hatay'da otoyolu kapatarak motosikletle yarışan 24 kişiye para cezası kesildi
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        Hatay'da, otoyolu trafiğe kapatarak motosikletle yarış yapan 24 kişiye 523 bin 664 lira ceza verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol arasındaki bölümünün trafiğe kapatılarak motosiklet yarışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekipler, otoyolda motosikletle yarışan 24 kişinin kimliğini ve adresini belirledi.

        Düzenlenen operasyonla bu kişiler yakalandı. Ekipler, 24 kişiye 523 bin 664 lira ceza kesti, 7 motosikleti de trafikten men etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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