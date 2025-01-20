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        MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı: "Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız"

        MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 14:35 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:35
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        MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı: "Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız"
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        MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız." dedi.

        Kaşıkçı, Belen ilçesindeki bir restoranda partisinin il başkanlığınca düzenlenen "2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı"da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Hatay'ın Suriye'deki olaylardan etkilenildiğini ifade eden Kaşıkçı, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz Suriye'deki mevcut yönetimin, tüm mezheplerin ve etnik kimliklerin bir arada, barışçıl bir şekilde yaşamasını arzu ediyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız." dedi.

        Kaşıkçı, Suriye'deki iç karışıklığın son bulmasını istediklerini anlatarak, "Suriye'nin üniter bir devlet olarak varlığını devam ettirmesi önceliğimiz. Elbette yıllardır ifade ettiğimiz gibi bir gün savaş bittiği zaman ülkemizde yaşayan Suriyelilerin de onurlu bir şekilde ülkelerine geri dönmelerini arzu ediyoruz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak insanlığın bu coğrafyadaki en önemli sınavlardan birini geçtiğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Programa, basın mensuplarının yanı sıra MHP Hatay İl Başkanı Metin Taşçı ve Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ile diğer ilgililer de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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