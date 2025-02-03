DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Hatay'da temaslarda bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Babacan, Antakya ilçesinde Habib-i Neccar Geçici Konaklama Merkezi'nde depremzedelerle bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet eden Babacan, depremzedelerin taleplerini dinledi.

Babacan ve beraberindekiler, daha sonra Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (HESOB) ziyaret etti.

HESOB Başkanı Aziz Fatih Yılmaz'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Babacan, esnafla konuştu.

Hatay Gazeteciler Cemiyetine de giden Babacan, basın mensuplarına, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatay'a beşinci ziyaretini yaptığını söyledi.

Babacan, Hatay'daki çalışmaları incelemek ve sorunların tespiti için kentte olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Evet şehirlerde bir gayret var. Hatay'da başta Antakya, Defne, Hassa, Kırıkhan olsun bir çalışma var fakat ihtiyaç nedir, yapılan nedir, hasarın büyüklüğü ne kadardır, bunun ne kadarı telafi edilmiştir diye baktığımızda gerçekten tablo pek iç açıcı değil."

Babacan, daha sonra Defne ilçesindeki Atatürk Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulundu, ardından Deprem Şehitleri Mezarlığı'na giderek kabirlere karanfil bıraktı, dua etti.