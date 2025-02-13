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        Antakya'da nergislerin açtığı tarla fotoğraf meraklılarını ağırladı

        Hatay'ın Antakya ilçesinde nergislerle renklenen tarla fotoğraf tutkunlarını ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:02 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:07
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        Antakya'da nergislerin açtığı tarla fotoğraf meraklılarını ağırladı
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde nergislerle renklenen tarla fotoğraf tutkunlarını ağırladı.

        Havaların ısınmasıyla Karlısu Mahallesi'ndeki Necati Sefa'ya ait tarladaki nergisler çiçek açtı.

        Mahalleden geçen vatandaşlar, yolculuklarına ara verip nergisleri inceledi.

        Ziyaretçiler, çiçeklerin arasında dinlenip fotoğraf çektirdi.

        Tarlayı gezenlerden Nilgin Öztürk, AA muhabirine, nergislerin yanında oturup huzur bulduklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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