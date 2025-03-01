Hatay'da işçi servisi tıra çarptı

Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.

Hatay'da işçi servisinin tıra çarpması sonucu kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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