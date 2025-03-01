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        Hatay'da işçi servisi tıra çarptı

        Hatay'da işçi servisinin tıra çarpması sonucu kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 16:55 Güncelleme: 01.03.2025 - 16:55
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        Hatay'da işçi servisi tıra çarptı
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        Hatay'da işçi servisinin tıra çarpması sonucu kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

        Antakya-Reyhanlı karayolu Üzümdalı Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki 31 C 0004 plakalı işçi servisi önündeki 31 B 2646 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.

        Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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