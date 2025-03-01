Hatay'da işçi servisi tıra çarptı
Hatay'da işçi servisinin tıra çarpması sonucu kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Hatay'da işçi servisinin tıra çarpması sonucu kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Antakya-Reyhanlı karayolu Üzümdalı Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki 31 C 0004 plakalı işçi servisi önündeki 31 B 2646 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.
Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
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