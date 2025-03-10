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        İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 10:32 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:32
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        İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen E.K'nin Kocatepe Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

        Adreste 289 gram sentetik uyuşturucu ve 14 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Polis ekipleri ikametteki E.K. ve E.B'yi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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