İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen E.K'nin Kocatepe Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Adreste 289 gram sentetik uyuşturucu ve 14 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Polis ekipleri ikametteki E.K. ve E.B'yi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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