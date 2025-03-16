Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Baskı ve Emeç ile araçlardaki Mustafa Akgüz, Beyza Nuriye Denir, İbrahim Yuşa Denir ve Selva Emeç yaralandı.

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