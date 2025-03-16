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        Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 21:15 Güncelleme: 16.03.2025 - 22:01
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        Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yeni Çevre Yolu Yenimahalle mevkisinde Abdulvahap Baskı yönetimindeki 41 HZ 884 plakalı otomobil ile karşı yönde seyreden Kemal Emeç idaresindeki 31 AUR 007 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada sürücüler Baskı ve Emeç ile araçlardaki Mustafa Akgüz, Beyza Nuriye Denir, İbrahim Yuşa Denir ve Selva Emeç yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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