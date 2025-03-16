Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yeni Çevre Yolu Yenimahalle mevkisinde Abdulvahap Baskı yönetimindeki 41 HZ 884 plakalı otomobil ile karşı yönde seyreden Kemal Emeç idaresindeki 31 AUR 007 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler Baskı ve Emeç ile araçlardaki Mustafa Akgüz, Beyza Nuriye Denir, İbrahim Yuşa Denir ve Selva Emeç yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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