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        Hatay'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 19:31 Güncelleme: 18.03.2025 - 19:31
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        Hatay'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kanatlı Caddesi'ndeki taksi durağında, taksi şoförü M.Ş.Ö. ile yolda yürüyen İ.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.Ş.Ö'nün tabancayla ateş ettiği İ.E. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, zanlı M.Ş.Ö'yü olayda kullandığı tabancayla gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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