Hatay'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kanatlı Caddesi'ndeki taksi durağında, taksi şoförü M.Ş.Ö. ile yolda yürüyen İ.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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