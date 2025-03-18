Hatay'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kanatlı Caddesi'ndeki taksi durağında, taksi şoförü M.Ş.Ö. ile yolda yürüyen İ.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.Ş.Ö'nün tabancayla ateş ettiği İ.E. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, zanlı M.Ş.Ö'yü olayda kullandığı tabancayla gözaltına aldı.
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