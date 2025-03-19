Hatay'da park halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.
Antakya-İskenderun yolunun Büyükdalyan mevkisinde park halindeki hurda yüklü kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, araçta hasara yol açtı.
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