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        Hatay'da park halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 16:44 Güncelleme: 19.03.2025 - 16:48
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        Hatay'da park halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

        Antakya-İskenderun yolunun Büyükdalyan mevkisinde park halindeki hurda yüklü kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, araçta hasara yol açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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