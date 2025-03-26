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        Hatay'da hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 14:30 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:35
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        Hatay'da hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Mustafa Varışlı idaresindeki otomobil, Antakya-Yayladağı yolunun Şenköy mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde sıkışan sürücü ile yolcu konumundaki F.Ç. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Otomobil sürücüsü Mustafa Varışlı'nın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, yaralanan F.Ç'yi Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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