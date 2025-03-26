Hatay'da hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mustafa Varışlı idaresindeki otomobil, Antakya-Yayladağı yolunun Şenköy mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü ile yolcu konumundaki F.Ç. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Otomobil sürücüsü Mustafa Varışlı'nın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, yaralanan F.Ç'yi Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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