Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Erzin ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.
Hatay'ın Erzin ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.
Hürriyet Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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