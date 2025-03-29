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        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Erzin ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 13:12 Güncelleme: 29.03.2025 - 13:34
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        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.

        Hürriyet Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

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