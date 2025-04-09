Hatay'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Çevredekiler ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüste hasar oluştu.

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