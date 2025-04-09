Hatay'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Belen ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Belen ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Kıcı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 58 TC 014 plakalı yolcu otobüsünün ön kısmında yangın çıktı.
Şoför aracı emniyet şeridine çekerken, yolcular otobüsten tahliye edildi.
Çevredekiler ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüste hasar oluştu.
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