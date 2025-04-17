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        İskenderun'da öğrencilerden İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, ortaokul öğrencilerini makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:15 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:17
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        İskenderun'da öğrencilerden İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
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        İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, ortaokul öğrencilerini makamında kabul etti.

        Denizciler İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğrenci-polis ilişkisini güçlendirmek amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

        Öğrenciler, İlçe Emniyet Müdürü Güneş ile bir araya geldi.

        İlçe Emniyet Müdürü Güneş, yaptıkları çalışmalarla ilgili öğrencilere bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri

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