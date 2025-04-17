İskenderun'da öğrencilerden İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, ortaokul öğrencilerini makamında kabul etti.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, ortaokul öğrencilerini makamında kabul etti.
Denizciler İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğrenci-polis ilişkisini güçlendirmek amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
Öğrenciler, İlçe Emniyet Müdürü Güneş ile bir araya geldi.
İlçe Emniyet Müdürü Güneş, yaptıkları çalışmalarla ilgili öğrencilere bilgi verdi.
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