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        Belen'de polis ekipleri ana sınıfı öğrencilerine trafik eğitimi verdi

        Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekiplerince ana sınıfı öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 12:24 Güncelleme: 19.04.2025 - 12:29
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        Belen'de polis ekipleri ana sınıfı öğrencilerine trafik eğitimi verdi
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        Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekiplerince ana sınıfı öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, "Hayata Bir Adım" projesi kapsamında Simya Koleji'nde ana sınıfı öğrencilerine yönelik trafik bilgilendirme ve farkındalık eğitimi gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda öğrencilere güvenli yaya davranışları, temel trafik kuralları ve trafik işaretlerinin anlamları hakkında bilgiler verildi.

        Eğitim sonunda öğrencilere trafik temalı boyama kitapları, polis etiketleri ve maket polis araçları hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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