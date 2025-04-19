Belen'de polis ekipleri ana sınıfı öğrencilerine trafik eğitimi verdi

Bu kapsamda öğrencilere güvenli yaya davranışları, temel trafik kuralları ve trafik işaretlerinin anlamları hakkında bilgiler verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, "Hayata Bir Adım" projesi kapsamında Simya Koleji'nde ana sınıfı öğrencilerine yönelik trafik bilgilendirme ve farkındalık eğitimi gerçekleştirdi.

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