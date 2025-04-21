Hatay'da firari 10 hükümlü ve 5 şüpheli yakalandı
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı, Kırıkhan, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan A.A, M.E, S.Ö, R.R, S.Y.Ç, K.Y, A.U, Y.Y, M.K. ve H.Y.Y. ile çeşitli suçlardan aranan E.T, M.B, M.E.D, E.G. ve A.K. yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G. ve A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.
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