Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mete Aslan Bulvarı'nda 6 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.
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