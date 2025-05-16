AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da adalet sarayı temel atma töreninde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi hem yargı bürokrasisinde hem yasamada, yürütmede hem de millete hizmet etme anlamında yerel yönetimlerde hak ettiği yere getireceğiz." dedi.

Yayman, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla gerçekleştirilen Erzin Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde, Bakan Tunç'un millet, devlet ve ülkesi için gecesini gündüzüne katarak çalıştığını söyledi.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşananları anlatan Yayman, Bakan Tunç'un deprem döneminde yaraları sarmak için Hatay'da yanlarında olduğunu anımsattı.

Bugün sadece bina temeli atılmayacağını vurgulayan Yayman, şöyle devam etti:

"Bu bir anlamda yargı bürokrasisinin daha çağdaş, yaşanabilir ve düzenli binalarda hizmet etmesi anlamına gelmektedir. Anadolu'da söylenen çok güzel söz vardır, 'Devletin dini adalettir.' İnşallah biz de Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi hem yargı bürokrasisinde hem yasamada, yürütmede hem de millete hizmet etme anlamında yerel yönetimlerde hak ettiği yere getireceğiz. Bunun için de çalışmalarımıza devam edeceğiz."