Depremlerden etkilenen Hatay'da kütüphane açıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesine, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen öğrenciler için oluşturulan kütüphane törenle açıldı.

Zurich Sigorta Grubu, Z Zurich Vakfı ve Türk Eğitim Derneği işbirliğinde, Dörtyol Fen Lisesi'nde oluşturulan kütüphanenin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Zurich Sigorta Grubu Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yılmaz Yıldız, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgede aktif olarak yer aldıklarını söyledi.

Kütüphanenin "Yan Yanayız" projesi kapsamındaki "Gençler Nasılız" videosu sayesinde hazırlandığını anlatan Yıldız, "Hazırlanan kısa metrajlı filmleri 1500 acentemiz üzerinden olabildiğince geniş kitlelere ulaşalım dedik ve 2,5 milyon kişiye bu şekilde ulaştık. Kısa metrajlı filmlerimiz her seyredildiğinde bir kitap bağışı yapacağız dedik. Bu süreçte de beklentimizin üzerinde bir katılım oldu." diye konuştu.

Depremlerden etkilenen Hatay'da faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Yıldız, Hatay'da 11 farklı okulun da kütüphanelerine katkıda bulunacaklarını ifade etti.