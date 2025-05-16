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        Depremlerden etkilenen Hatay'da kütüphane açıldı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesine, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen öğrenciler için oluşturulan kütüphane törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 17:47 Güncelleme: 16.05.2025 - 17:47
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        Depremlerden etkilenen Hatay'da kütüphane açıldı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesine, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen öğrenciler için oluşturulan kütüphane törenle açıldı.

        Zurich Sigorta Grubu, Z Zurich Vakfı ve Türk Eğitim Derneği işbirliğinde, Dörtyol Fen Lisesi'nde oluşturulan kütüphanenin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Törende konuşan Zurich Sigorta Grubu Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yılmaz Yıldız, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgede aktif olarak yer aldıklarını söyledi.

        Kütüphanenin "Yan Yanayız" projesi kapsamındaki "Gençler Nasılız" videosu sayesinde hazırlandığını anlatan Yıldız, "Hazırlanan kısa metrajlı filmleri 1500 acentemiz üzerinden olabildiğince geniş kitlelere ulaşalım dedik ve 2,5 milyon kişiye bu şekilde ulaştık. Kısa metrajlı filmlerimiz her seyredildiğinde bir kitap bağışı yapacağız dedik. Bu süreçte de beklentimizin üzerinde bir katılım oldu." diye konuştu.

        Depremlerden etkilenen Hatay'da faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Yıldız, Hatay'da 11 farklı okulun da kütüphanelerine katkıda bulunacaklarını ifade etti.

        Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da depremden etkilenen kentlerde çalışmalar yürüttürdüklerini anlattı.

        Afette anne ve babalarını kaybeden çocukların eğitimlerine destek olduklarını belirten Pehlivanoğlu, kadınlara ve öğretmenlere yönelik programlar da yürüttüklerini ifade etti.

        Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı Z Zurich Vakfı Başkanı Gregory Renand'ın da katılımıyla gerçekleşti.

        Törenin ardından kütüphaneyi gezen katılımcılar, öğrencilerle sohbet etti.

        Açılışta öğrenciler de müzik dinletisi sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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