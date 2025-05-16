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        Hatay'da apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Hatay'ın Belen ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 19:37 Güncelleme: 16.05.2025 - 19:37
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        Hatay'da apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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        Hatay'ın Belen ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

        Muhlisali Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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