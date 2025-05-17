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        İskenderun'da otopark ve oto yıkamacılar denetlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde oto yıkama ve otoparklara yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 16:04 Güncelleme: 17.05.2025 - 16:17
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        İskenderun'da otopark ve oto yıkamacılar denetlendi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde oto yıkama ve otoparklara yönelik denetim gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen denetimlerde, iş yerlerinin belgeleri kontrol edildi.

        Denetimlerde, belgelerinde çeşitli eksiklikler ile kaçak su ve elektrik kullanıldığı tespit edilen iş yerlerine işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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