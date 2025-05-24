Hatay'da 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu.
Kuşalanı Mahallesi'nde evlerinin önünde oyun oynayan Salim Aslan'ın (3), bir süre sonra kaybolması üzerine ailesi arama çalışması başlattı.
Ailenin çalışmaları sonucu çocuk, evine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki sulama kanalında hareketsiz halde bulundu.
Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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