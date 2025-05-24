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        Hatay'da 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 15:04 Güncelleme: 24.05.2025 - 15:04
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        Hatay'da 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 3 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu.

        Kuşalanı Mahallesi'nde evlerinin önünde oyun oynayan Salim Aslan'ın (3), bir süre sonra kaybolması üzerine ailesi arama çalışması başlattı.

        Ailenin çalışmaları sonucu çocuk, evine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki sulama kanalında hareketsiz halde bulundu.

        Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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