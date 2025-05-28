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        Hatay'da Yeşilayın geleneksel bisiklet turu 1 Haziran'da düzenlenecek

        Yeşilayın "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'nci kez organize ettiği bisiklet turunun Hatay ayağı, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:55 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:55
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        Hatay'da Yeşilayın geleneksel bisiklet turu 1 Haziran'da düzenlenecek
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        Yeşilayın "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'nci kez organize ettiği bisiklet turunun Hatay ayağı, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek.

        Yeşilay Hatay Şubesinden yapılan açıklamaya göre, geleneksel bisiklet turu, 1 Haziran Pazar saat 17.00'de Hatay Mustafa Kemal Üniversitesindeki Kız Öğrenci Yurdu'nun önünde başlayacak.

        Katılımcılar turu, kampüsün içinde tamamlayacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, etkinliğin her yaştan amatör ve profesyonel bisikletlinin katılımına açık olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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