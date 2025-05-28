Hatay'da freni arızalanan iş makinesi park halindeki 4 araca çarptı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan iş makinesi park halindeki 4 araca çarparak durabildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan iş makinesi park halindeki 4 araca çarparak durabildi.
Denizciler Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen iş makinesinin freni seyir halindeyken arızalandı.
Kontrolden çıkan iş makinesi, 4 araca çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kimsenin yaralanmadığı kazada, bazı vatandaşlar iş makinesinin yoldan geçmesine tepki gösterdi.
Freni arızalanan iş makinesinin ilerleyişi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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