Hatay'da muhtarlıktaki tavan dekorunun 2 kişinin yanına düşmesi kamerada
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde muhtarlık ofisinde oturan 2 kişinin yanına tavan dekorunun düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde muhtarlık ofisinde oturan 2 kişinin yanına tavan dekorunun düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yeni Mahalle Muhtarı Sedat Sakin, ofisinde arkadaşıyla otururken tavandaki dekor düştü.
O sırada düşen dekorun parçaları ofiste bulunan Sakin ve arkadaşına isabet etti.
Kimsenin yaralanmadığı olay, ofisin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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