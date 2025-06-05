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        Hatay'da muhtarlıktaki tavan dekorunun 2 kişinin yanına düşmesi kamerada

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde muhtarlık ofisinde oturan 2 kişinin yanına tavan dekorunun düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 18:15 Güncelleme: 05.06.2025 - 18:15
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        Hatay'da muhtarlıktaki tavan dekorunun 2 kişinin yanına düşmesi kamerada
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde muhtarlık ofisinde oturan 2 kişinin yanına tavan dekorunun düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Yeni Mahalle Muhtarı Sedat Sakin, ofisinde arkadaşıyla otururken tavandaki dekor düştü.

        O sırada düşen dekorun parçaları ofiste bulunan Sakin ve arkadaşına isabet etti.

        Kimsenin yaralanmadığı olay, ofisin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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