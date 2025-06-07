Hatay'da el freni çekilmeyen otomobilin otobüse çarpması güvenlik kamerasında
Hatay'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden otomobilin belediye otobüsüne çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hatay'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden otomobilin belediye otobüsüne çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkez Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'ne bırakılan sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, el freninin çekilmemesi nedeniyle hareket etti.
Kara yoluna çıkan araç, seyir halindeki Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüne yandan çarptı.
Kimsenin yaralanmadığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntüde, sürücünün otomobilinin arkasından koşması ve çarpma anı yer aldı.
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