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        Hatay'da el freni çekilmeyen otomobilin otobüse çarpması güvenlik kamerasında

        Hatay'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden otomobilin belediye otobüsüne çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 14:50 Güncelleme: 07.06.2025 - 14:50
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        Hatay'da el freni çekilmeyen otomobilin otobüse çarpması güvenlik kamerasında
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        Hatay'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle hareket eden otomobilin belediye otobüsüne çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkez Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'ne bırakılan sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, el freninin çekilmemesi nedeniyle hareket etti.

        Kara yoluna çıkan araç, seyir halindeki Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüne yandan çarptı.

        Kimsenin yaralanmadığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntüde, sürücünün otomobilinin arkasından koşması ve çarpma anı yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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