Hatay'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonun iş yerlerine girdiği anlar kamerada

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hafriyat kamyonunu kullanan ve sürücü belgesi olmadığı tespit edilen M.S.A. ile araç sahibi A.A'ya toplam 98 bin 703 lira ceza kesti.

Yaralananın olmadığı kazada motosiklet ile iş yerlerinde hasar oluştu.

Hafriyat kamyonu daha sonra yol kenarındaki ekmek fırını ile mezeci dükkanına girdi.

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