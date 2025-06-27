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        Hatay'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonun iş yerlerine girdiği anlar kamerada

        Hatay'ın Defne ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun 2 iş yerine girdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 10:45 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:45
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        Hatay'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonun iş yerlerine girdiği anlar kamerada
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        Hatay'ın Defne ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun 2 iş yerine girdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        M.S.A. idaresindeki 31 RS 882 plakalı hafriyat kamyonu, Subaşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak önce park halindeki motosiklete çarptı.

        Hafriyat kamyonu daha sonra yol kenarındaki ekmek fırını ile mezeci dükkanına girdi.

        Yaralananın olmadığı kazada motosiklet ile iş yerlerinde hasar oluştu.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hafriyat kamyonunu kullanan ve sürücü belgesi olmadığı tespit edilen M.S.A. ile araç sahibi A.A'ya toplam 98 bin 703 lira ceza kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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