Hatay Samandağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Çöğürlü Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
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